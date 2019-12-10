10 декабря 2019 | Время чтения 7 мин

Андро Малкин, , 12:41 — REGNUM Тема так называемого центра русского языка и культуры, с инициативой создания которого на недавней встрече в Праге выступил представитель России Григорий Карасин, продолжает будоражить и тревожить политически активное население Грузии, причем настолько, что все противостоящие друг другу стороны обвиняют противника в пособничестве созданию в стране такого «ненужного пропагандистского центра», а сами упорно отмежевываются от еще не существующей организации и утверждают, что к ней ровно никакого отношения не имеют.

Руссофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

9 декабря в гостинице «Румс» в Тбилиси прошла конференция под названием «Центр российской культуры — новая оккупационная база в Тбилиси», организаторами которой выступили активисты партии экс-президента Михаила Саакашвили «Национальное движение» и их сторонники.

Согласно теме, на встрече обсуждались все угрозы, которые может принести Грузии учреждение такой организации, и пути предотвращения этих угроз. По мнению участников мероприятия, появление в Тбилиси подобного центра будет служить лишь углублению «российской оккупации», а потому все общество «как один» должно оказать этой идее мощное сопротивление.

Протесты в Грузии. 2019 George Melashvili

Учитывая высокую степень «антироссийской консолидации» грузинского общества, можно сказать, что посеянные устроителями мероприятия зерна «антироссийского гнева» упали в благодатную почву, потому что ни одного голоса, не согласного с подобными оценками, никто не проронил, ни одного слова в защиту русской культуры и центра, который должен был бы нести в массы информацию о богатстве русской культуры и ее «неоккупантском» характере, ни один политик или активист не проронил. И представители власти выступили на удивление в унисон с этим общим антироссийским настроем и лишь заверили возмущенную общественность, что нигде и следов такого центра пока нет и «духом русским нигде не пахнет».

Тем не менее грузинская оппозиция «антироссийскому настрою» нынешней власти и ее лидера Бидзины Иванишвили не верит и считает, что все следы центра российской пропаганды и нового очага так называемой мягкой силы ведут именно к ним.

Комментируя направленное против центра российской культуры мероприятие, председатель фракции «Европейская Грузия» Тбилисского сакребуло Георгий Габашвили увязал эти намерения с визитом российского депутата Сергея Гаврилова, который вылился в серию антиправительственно-антиросскийских акций протеста.

Само появление в Тбилиси и «поведение» Гаврилова Габашвили назвал «ярким проявлением российской политики» и подчеркнул, что всему этому содействует власть Бидзины Иванишвили.

«Наглядный пример российской политики — проведенная в высшем законодательном органе Грузии конференция, на которой в кресло председателя парламента Грузии усадили коммуниста-православника. Активно финансируются в Грузии интернет-сайты — пропагандисты российской идеологии. И грузинское общество должно оказать всему этому противодействие», — заявил Габашвили.

Бидзина Иванишвили. Партия «Грузинская мечта» 41.ge

Оппозиционные нынешним властям грузинские политики прямо заявляют, что Россия — враг Грузии, а потому ее язык и культура стране и народу не нужны. А «испеченные» и «вскормленные» оппозицией, точнее, «Национальным движением» так называемые гражданские активисты, которые участвуют во всех инициируемых в Грузии соратниками Саакашвили в акциях протеста, пообещали, что в случае появления в стране подобного центра объявят ему настоящую войну. И, учитывая их предыдущую активность, можно ожидать, что именно так они и сделают.

С тоном и настроем заявлений оппозиции перекликается позиция грузинских чиновников и общественных деятелей. Нигде, ни в соцсетях, где, казалось бы, есть возможность свободно выразить свое мнение, ни, тем более в телеэфире или печатных СМИ, ни слова не было сказано в защиту такого центра или в оправдание его возможного появления в Грузии. Даже директор центральной грузинской библиотеки, который, казалось бы, должен нести в массы культуру и литературу всех народов мира, особенно выделил именно Россию и подчеркнул, что в доверенном ему заведении — Национальной библиотеке парламента Грузии — центру российского языка и культуры места нет. При этом отметил, что в самой библиотеке хранится большое количество книг российских классиков и произведений русской литературы, которые доступны для всех желающих. Но это — история и классика, а современности и нынешней России места в библиотеке Грузии нет. Конечно, сказано это было другими словами, но смысл, в общем, именно такой.

А мог ли директор библиотеки отреагировать иначе и сделать комментарий в пользу такого центра? Ответ на этот вопрос однозначно отрицательный. В Грузии все, что так или иначе связано с Россией, «должно» восприниматься именно негативно. Так принято. Так установлено. На уровне власти, политики и публично-информационного пространства. Но не на уровне рядового населения, особенно представителей того поколения, которое еще помнит, какой была Грузия до обретения независимости. И не на уровне тех, кто сегодня фактически живет и кормится за счет России. У одних родственники (всеми правдами и неправдами заполучившие таки российское гражданство) обосновались в Москве или на российской периферии, кто нашел работу, а кто и открыл собственный бизнес, и оттуда высылают средства на проживание оставшихся в Грузии. А кто-то здесь, в Грузии, принимает и обслуживает туристов из России (а они и сегодня составляют в стране основную массу посетителей и приносят самый крупный доход сфере грузинского туризма). Но это лишь лирико-экономическое отступление…

Камикадзе. Грузия

Отвечая на обвинения оппозиции в адрес властей, специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе, на очередной встрече с которым Григорий Карасин и предложил идею создания в Грузии такого российского центра, заявил, что он лично после возвращения в Тбилиси изучил этот вопрос и нигде и следа создания такого центра пока не обнаружил. Он выразил сожаление в связи с тем, что организаторы конференции в гостинице «Румс» его или кого-либо из представителей правительства на нее не пригласили.

«То, что организаторы сегодняшней конференции не сочли нужным ни пригласить, ни выслушать нас, заставляет задуматься, что мы имеем дело с обычным политическим перформансом «Национального движения». Жаль, что в таких деликатных вопросах часть политиков руководствуется не государственными интересами, а собственными эгоистичными целями. Вы где-нибудь отыскали такой центр? Мы нигде и следа такого центра не нашли», — заявил Зураб Абашидзе Общественному телевидению Грузии.

По его информации, Григорий Карасин в Праге говорил ему о планах по открытию в Тбилиси курсов российского языка на коммерческих началах, но когда по приезде в Тбилиси Абашидзе перепроверил эту информацию, она, по его словам, не подтвердилась. Он также заверил, что подобный центр в Тбилиси открыт не будет.

Что же происходит в грузино-российских отношениях в течение последних десятилетий? События истории перекраиваются, следы прошлых связей стираются, благие дела предаются забвению, и остаются вражда и непримиримость. На фоне такого «общественно-политического настроя» и потерпели крах все попытки пришедшей к власти в октябре 2012 года «Грузинской мечты» наладить отношения с Россией. От первоначально мажорного настроя лидеры нынешней власти постепенно перешли к более «прохладной» тональности, затем, под давлением нынешней оппозиции, перестроились на диктуемый ею лад, переняли внедренную экс-президентом Саакашвили и его соратниками терминологию и продолжили дальнейшее обострение отношений, которые, казалось бы, обещали наладить. И стремление выстроить прагматичную политику с Россией угасло, оставив лишь слабый отголосок в виде формата Абашидзе — Карасин, который, казалось бы, сделал благое дело, открыл путь грузинскому вину на российский рынок, восстановил авиасообщение, а дальше «тормознул».

Грузовики на российско-грузинской границе

А потом и потерял: восстановленное было авиасообщение прервала «ночь Гаврилова», и пока, кроме обещаний его возобновления, никаких перспектив не видно. А как только из Москвы на этот счет звучат позитивные сигналы, в Грузии моментально подает голос «активная оппозиция», потом делают оправдательные (для собственной оппозиции) заявления грузинские чиновники, и перспектива откладывается на отдаленное будущее.

Сегодня в Грузии все политически активные лица в очередной раз отмежевались от еще не созданного центра российской культуры. И никаких признаков того, что подобный центр сможет получить здесь хотя бы малую поддержку, пока не видно.