Мадрид, , 10:02 — REGNUM Делегация Индонезии провела двустороннюю встречу с Норвегией в кулуарах конференции по изменению климата в Мадриде, сообщает информационный портал Detik.

«Индонезия высоко ценит сотрудничество, которое долгое время осуществлялось Индонезией и Норвегией на основе принципа взаимного доверия и уважения», — заявил председатель индонезийской делегации, заместитель министра охраны окружающей среды и лесного хозяйства Алу Доонг.

Государство считает, что процесс проверки независимым проверяющим органом из Норвегии займет много времени для достижения Индонезией сокращения выбросов.

«В частности, в период 2016—2017 гг. было зарегистрировано 4,8 млн тонн CO2», — заявил Алу Доонг.

Сотрудничество Норвегии с другими странами, включая Индонезию, являются усилием по восстановлению поврежденных лесов. По сути, Индонезия и Норвегия договорились о необходимости привлечения частного сектора.

В этой связи Норвегия подчеркнула, что стороны приложили много усилий для согласования и стандартизации расчета сокращений выбросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Доминиканы примет участие в конференции ООН по климату в Испании