Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Израилю нужно больше американского оружия, чтобы сдержать региональную деятельность Ирана, заявили бывший заместитель командующего Европейским командованием Соединенных Штатов генерал Чарльз Ф. Уолд и экс-представитель Пентагона Майкл Маковский в статье для издания The Hill.

«В новом докладе Еврейского института национальной безопасности Америки (JINSA) указано, что досрочная реализация условий меморандума о взаимопонимании, заключенного с администрацией Обамы (Барака Обамы), — без изменения общих условий документа и ежегодных расходов Вашингтона — поможет Израилю получить стратегическое преимущество на фоне растущих угроз», — говорится в статье.

По словам экспертов, досрочные оборонные поставки позволят Израилю получить современные боевые платформы, включая истребители F-35, воздушные танкеры дальнего радиуса действия KC-46 и транспортные вертолеты CH-53K, а также дополнительные средства противоракетной обороны, т. е. получить ценное преимущество на поле боя.

«На фоне резко ухудшающейся ситуации на Ближнем Востоке Израиль столкнулся с гораздо более серьезными угрозами, чем предполагалось ранее», — говорится в статье.

Напомним, в 2016 году администрация бывшего президента США Барака Обамы и Израиль согласовали 10-летний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого США предоставят Израилю $38 млрд в оборонных целях. Израиль должен потратить львиную долю этих средств в США.

В меморандуме о взаимопонимании указано, что ежегодно до 2027 года Израиль будет осуществлять оборонные закупки в США.

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