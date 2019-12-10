Вашингтон, 10 декабря 2019, 10:06 — REGNUM Израилю нужно больше американского оружия, чтобы сдержать региональную деятельность Ирана, заявили бывший заместитель командующего Европейским командованием Соединенных Штатов генерал Чарльз Ф. Уолд и экс-представитель Пентагона Майкл Маковский в статье для издания The Hill.
По словам экспертов, досрочные оборонные поставки позволят Израилю получить современные боевые платформы, включая истребители F-35, воздушные танкеры дальнего радиуса действия KC-46 и транспортные вертолеты CH-53K, а также дополнительные средства противоракетной обороны,
Напомним, в 2016 году администрация бывшего президента США Барака Обамы и Израиль согласовали 10-летний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого США предоставят Израилю $38 млрд в оборонных целях. Израиль должен потратить львиную долю этих средств в США.
В меморандуме о взаимопонимании указано, что ежегодно до 2027 года Израиль будет осуществлять оборонные закупки в США.
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