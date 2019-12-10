Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Борьба США с наркотиками в Афганистане полностью провалилась, заявил журналист Филлип Смит в статье для Independent Media Institute (IMI).

«Когда речь идет о борьбе с незаконными наркосодержащими культурами, существует три основных способа: ликвидация плантаций, пресечение незаконной деятельности и альтернативное развитие. Согласно новому отчету SIGAR, все три способа борьбы оказались безрезультатными в Афганистане», — отметил Смит.

Смит отметил, что независимо от того, сколько миллиардов США тратят на уничтожение афганского опия, они просто выбрасывают деньги на ветер, добавив, что, может быть, пришло время попробовать что-то другое.

«Несмотря на то, что США потратили почти $9 млрд, война США с афганским опиумом не только не увенчалась успехом, но и продемонстрировала, что противник неуклонно продолжает набирать силу. Несмотря на засуху 2018 года, по стоимости экспорт опия в очередной раз превысил весь легальный экспорт Афганистана, составив от 6% до 11% ВВП страны», — говорится в статье.

Напомним, в период с 2002 года по настоящий момент американское правительство потратило на борьбу с афганским опием $8,94 млрд.

Согласно данным Управления ООН по борьбе с наркоманией и преступностью за 2018 год, в конце 1990-х годов опийный мак возделывали на территории в 60 тыс. 700 га, а в середине 2000-х годов площади посевов опийного мака составили около 121 тыс. 400 га.

На фоне американской оккупации в течение 2010-х годов культивирование опийного мака в стране продолжало развиваться, достигнув своего пика в 2017 году, когда площади посевов опийного мака составили более 323 тыс. 700 га.

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