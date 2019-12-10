Вашингтон, 10 декабря 2019, 10:09 — REGNUM Борьба США с наркотиками в Афганистане полностью провалилась, заявил журналист Филлип Смит в статье для Independent Media Institute (IMI).
Смит отметил, что независимо от того, сколько миллиардов США тратят на уничтожение афганского опия, они просто выбрасывают деньги на ветер, добавив, что, может быть, пришло время попробовать что-то другое.
Напомним, в период с 2002 года по настоящий момент американское правительство потратило на борьбу с афганским опием $8,94 млрд.
Согласно данным Управления ООН по борьбе с наркоманией и преступностью за 2018 год, в конце 1990-х годов опийный мак возделывали на территории в 60 тыс. 700 га, а в середине 2000-х годов площади посевов опийного мака составили около 121 тыс. 400 га.
На фоне американской оккупации в течение 2010-х годов культивирование опийного мака в стране продолжало развиваться, достигнув своего пика в 2017 году, когда площади посевов опийного мака составили более 323 тыс. 700 га.
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