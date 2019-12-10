Сеул, , 09:59 — REGNUM Министры торговли Южной Кореи и Японии проведут двустороннюю встречу в предверии встречи Мун Чжэ Ина и Синдзо Абэ. Об этом сообщает информационное агенство JIJI со ссылкой на свои источники.

По данным источников, встреча между министром торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Сон Юн Мо и министром экономики, торговли и промышленности Японии Кадзияма Хироси состоится 22 декабря в Пекине.

Предполагается, что стороны обсудят вопросы экспортного контроля.

Отметим, что 16 декабря в Токио состоится еще один раунд переговоров представителей Южной Кореи и Японии по вопросам экспортных ограничений.

Напомним, что встреча Мун Чжэ Ина и Синдзо Абэ может состояться в рамках трехстороннего саммита Южной Кореи, Китая и Японии, который пройдёт в Чэнду с 23 по 25 декабря.

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