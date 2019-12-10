Горно-Алтайск, , 09:54 — REGNUM В Республике Алтай за пять лет планируют расселить почти 9,5 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором проживает не менее 530 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках первого этапа в 2019—2020 годы властям необходимо расселить 24 квартиры площадью 975,7 кв. метров. В них проживают 58 граждан. При этом до конца 2019 года, т. е. в ближайшие три недели должны быть расселены 140 квадратов.

Однако реализацию программы по переселению в республике ещё не начали. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. Республика Алтай вошла в число десяти отстающих.

Власти же Горного Алтая считают, что программу выполнят.«Расселение из аварийного жилищного фонда на средства, выделенные в 2019 году, должно быть завершено до конца 2020 года, а потому риски невыполнения отсутствуют», — сообщили в правительстве.

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