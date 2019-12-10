Амстердам, , 09:52 — REGNUM В ходе беспорядков в Гааге местная полиция 7 и 8 декабря задержала 19 подростков, в т.ч. за насилие и поджоги. Задержанным от 11 до 19 лет.

7 декабря, по сообщениям полиции, в разных частях города случились пожары. Были случаи взрыва мощных петард. В районе Схевенинген было задержано трое подростков в возрасте 11, 12 и 13 лет, которые подозреваются в том, что они хотели соорудить коктейль молотова. Вечером в районе Дяундорп было задержано двое подростков 16 и 17 лет, у которых под сидением мотороллер была обнаружена бутылка с бензином. Задержания произведены и в других частях Гааги.

На минувшей неделе в Гааге несколько дней и ночей было неспокойно, после того как городских властей приняли решение об отмене традиционных новогодних праздничных костров в Схевенинген и в Дяундорпе. Такое решение было принято в связи с тем, что в прошлом году костры чуть не привели к катастрофе, после того как огненный дождь перекинулся на окружающие жилые территории.