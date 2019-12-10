Тбилиси, , 09:53 — REGNUM Правящая партия в Грузии «Грузинская мечта» стала менять распорядок своей работы под давлением оппозиции. Такое заявление 9 декабря сделал лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Представитель оппозиции отметил, что партия власти стала переносить свои заседания, и как он считает, это связано с протестами.

«Очень важно, что «Грузинская мечта» меняет свои планы в соответствии с нашим распорядком. Они отменяют заседания парламента, иногда отменяет собрания комитетов. Например, слушания судей отменяются», — поделился своими наблюдениями Вашадзе.

Он подчеркнул, что протестные действия оппозиции начали давать свои плоды, и надо продолжать борьбу. Лидер «Новой Грузии» пообещал, что скоро протесты охватят все регионы страны.

Как передавало ИА REGNUM волна протестов охватила Грузию в середине ноября после того, как депутаты партии «Грузинская мечта» не поддержали на голосовании законопроект о выборной реформе. Объединенные оппозиционные партии и движения стали проводить протестные акции в Тбилиси и ряде городов.

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