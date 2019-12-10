Амстердам, , 09:50 — REGNUM Голландская прокуратура 9 декабря заявила о том, что внутреннее расследование Министерства юстиции не нашло доказательств, указывающих на политическое вмешательство в дело известного политика Хеерта Вилдерса в 2014. В 2014 было принято решение о судебном преследовании Вилдерса за некоторые его высказывания.

В ходе апелляционного заседания 9 декабря старший прокурор сообщил, что в ходе расследования были изучены личные файлы и мейлы чиновников министерства, однако при этом ничего обнаружено не было.

Ранее Вилдерс и его адвокат Хеерт-Ян Кноопс (Geert-Jan Knoops) что не собираются присутствовать на апелляционном заседании, поскольку внутреннее расследование Министерства юстиции ещё не завершено. Завершение его ожидается не ранее февраля 2020 г. Расследование должно выявить, существуют ли документы, могущие подтвердить возможное политическое вмешательство в решение прокуратуры о преследовании Вилдерса.

По словам Вилдерса, при отсутствии этих документов процесс против него не может считаться честным. Поэтому он попросил об отсрочке апелляционного дела. После того как апелляционный суд отказал в отсрочке, Вилдерс заявил что не явится на очередное слушание своего дела. В прокуратуре сообщили, что не считают нужным дожидаться формального завершения расследования.

По мнению прокуратуры, по состоянию на сегодняшний день расследование уже можно считать достаточно исчерпывающим. При этом оно не дало никаких результатов. Старший прокурор предложил обсудить окончательные итоги расследования на заседании суда 16 января 2020 г., после чего защита Вилдерса получит возможность дать свой отзыв. После этого заседания суд мог бы вынести окончательное решение. Суд принял предложение прокуратуры к рассмотрению.