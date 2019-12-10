Биробиджан, , 10:03 — REGNUM Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь опроверг слухи о своём тройном гражданстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава региона Александр Левинталь убеждён, что слухи о его гражданстве Израиля и Румынии тиражируют некие заинтересованные силы специально, чтобы опорочить его имя, пишет DVHab.ru.

«Я, конечно, еврей, но не настолько, чтобы иметь гражданство Израиля. Там был всего один раз, да и то в командировке. Думаю, что есть некоторые силы, которые проплачивают эту грязь, пытаются убедить людей, создать видимость, что все политики купленные. Мол, вот он сейчас закончит работу и уедет в благополучную Румынию. Хотя, насколько мне известно, в этой стране очень непросто жить», — рассказал Александр Левинталь.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации некоторых СМИ главы ЕАО Александр Левинталь и Камчатки Владимир Илюхин весной 2020 года могут покинуть свои посты. В этой связи информационное поле наполняется различными предположениями и прогнозами.