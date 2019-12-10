Тбилиси, , 09:48 — REGNUM В юридическом департаменте парламента Грузии не нашли противоречий с конституцией в законопроекте о выборной реформе, предложенном оппозицией. Об этом 9 декабря заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузии» Гига Бокерия, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Представитель оппозиции заявил, что юристы парламента, рассмотрев законопроект, выдали заключение, и он готов к рассмотрению. По мнению Бокерия, это означает, что предлагаемая реформа не противоречит конституции страны.

«Если есть более-менее явное противоречие с конституцией, они выносят заключение, что есть проблема и это нельзя рассматривать», — сказал член партии «Европейская Грузии».

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии обострилась борьба вокруг модели голосования на парламентских выборах 2020 года. Представители оппозиции настаивают, что предлагаемая ими реформа позволит оптимально учесть мнение народа на выборах, а со стороны действующей власти заявляют, что законопроект противоречит конституции страны.

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