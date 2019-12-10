Багдад, , 09:45 — REGNUM Иракская комиссия по честности выдала ордера на арест 226 правительственных чиновников, об этом 10 декабря сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, в списке подозреваемых в коррупции присутствуют двое действующих министров, семь министров из предыдущего правительства, 12 членов парламента, 10 из которых ныне действующие, действующий губернатор, 11 бывших губернаторов, а также 129 членов провинциальных советов.

По официальным данным, в настоящее время 51 человек уже был задержан сотрудниками правопорядка, в скором времени предполагается арест остальных фигурантов списка.

Напомним, масштабные антикоррупционные разбирательства в Ираке вызваны массовыми акциями протеста, проходящими в стране последние два месяца. Демонстрации привели к отставке премьер-министра страны Адиля Абдула-Махди.

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