Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Об этом сообщает 10 декабря RT.

Глава МИД РФ останется в США меньше, чем на сутки, однако программа визита включает несколько мероприятий. Так, Лавров встретится с госсекретарём США Майклом Помпео, они обсудят международные и двусторонние вопросы. После переговоров состоится совместная пресс-конференция Лаврова и Помпео.

Позднее Лаврова примет в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп. Их встреча будет закрыта для прессы. Также Лавров встретится с американскими политологами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров посещал американскую столицу в 2017 году.

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