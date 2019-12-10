Вашингтон, 10 декабря 2019, 09:38 — REGNUM Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Об этом сообщает 10 декабря RT.
Глава МИД РФ останется в США меньше, чем на сутки, однако программа визита включает несколько мероприятий. Так, Лавров встретится с госсекретарём США Майклом Помпео, они обсудят международные и двусторонние вопросы. После переговоров состоится совместная пресс-конференция Лаврова и Помпео.
Позднее Лаврова примет в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп. Их встреча будет закрыта для прессы. Также Лавров встретится с американскими политологами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров посещал американскую столицу в 2017 году.
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