Париж, , 09:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате» заявил, что ставил вопрос по восстановлению Киевом контроля над границей с Россией.

«Уверен, мы вернемся к решению этого вопроса на следующей встрече в «нормандском формате» через четыре месяца», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский назвал вопрос о контроле над российско-украинской границей в Донбассе самым проигрышным для Киева пунктом Минских соглашений. Он заявил, что соглашения «подписали, но неправильно».

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о контроле над российско-украинской границей в Донбассе оговорён в Минских соглашениях, менять этот пункт не нужно.

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