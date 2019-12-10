Париж, , 09:23 — REGNUM Вопрос о контроле над российско-украинской границей в Донбассе оговорён в Минских соглашениях, менять этот пункт не нужно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате».

Он отметил, что позиции России и Украины в вопросе о границе не совпадают. Россия выступает за исполнение Минских договорённостей. В них указано, что Киев начнает устанавливать контроль на границе на следующий день после выборов в Донбассе.

«Зачем вскрывать Минские соглашения и их заново переписывать?» — сказал Путин.

Он добавил, что каждый пункт соглашений связан с другим, и если переписывать какие-либо положения, возникнет ситуация, когда ничего нельзя будет сделать.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос о контроле над российско-украинской границей в Донбассе самым проигрышным для Киева пунктом Минских соглашений. Он заявил, что соглашения «подписали, но неправильно».

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