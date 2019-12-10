Вашингтон, , 09:17 — REGNUM В Конгрессе США согласован проект закона, запрещающего исключение корпорации Huawei из чёрного списка министерства торговли страны, сообщает газета The Wall Street Journal.

Как пишет издание, согласование произошло в результате нескольких месяцев обсуждения. Законопроекту предстоит одобрение Сенатом и палатой представителей, затем его направят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Также в документ включен запрет использования бюджетных средств для закупок электроавтобусов и железнодорожных вагонов производства КНР. В 2018 году объём американского рынка электроавтобусов составлял 745 млн долларов и прогнозируется его увеличение к 2024 году до примерно 1,95 млрд долларов.

Проект закона также запрещает закупку Пентагоном китайских беспилотников.

Минторгом США с 17 мая компания Huawei внесена в чёрный список как угрожающая национальной безопасности.