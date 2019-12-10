Москва, , 09:10 — REGNUM Переговоры лидеров стран «нормандской четверки» — РФ, Франции, ФРГ и Украины — в следующий раз пройдут в Берлине. Об этом сообщил 10 декабря журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что германская столица выбрана площадкой для новой встречи по украинскому урегулированию. Очередной саммит должен пройти через четыре месяца, об этом ранее заявил на пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры в «нормандском формате» состоялись в Париже 9 декабря. Минские соглашения по ситуации в Донбассе остаются базисом для работы, отмечено в коммюнике саммита.

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