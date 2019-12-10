Париж, , 09:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже рассказал о принципах, на которых строится его политика.

Так, отметил Зеленский, это невозможность федерализации страны, невозможность компромиссов по урегулированию конфликта за счет уступки территории и суверенитет Украины. При этом он вновь заявил, что «Крым и Донбасс — это Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 декабря, по итогам переговоров в Париже лидеры России, Германии, Франции и Украины выступили за внесение изменений в украинскую конституцию на основе формулы Штайнмайера.

Следующие переговоры в «нормандском формате» должны состояться через четыре месяца.

Читайте также: Саммит в Париже: Украину принуждают к миру — трансляция