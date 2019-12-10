Бени, Конго, , 09:06 — REGNUM Гражданские организации ДР Конго и ряд других международных правозащитных групп потребовали у Международного уголовного суда (ICC) немедленного проведения расследования убийств в районе Бени и предъявления обвинений всем лицам, причастным к насилию в регионе. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, совместное заявление правозащитников было сделано на встрече стран-членов ICC, прошедшей в Гааге, Нидерланды.

Делегацию гражданских организаций ДР Конго возглавлял Жозе Дуниа Руйензи.

По информации журналистов, с ноября 2019 года более 100 человек в регионе Бени погибли в результате нападений вооруженных лиц.

Как передают репортеры радиостанции, убийства мирных граждан продолжаются, несмотря на военную операцию против боевиков, возглавляемую вооруженными силами ДР Конго и миротворцами ООН.

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