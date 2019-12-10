Москва, , 08:57 — REGNUM Результаты парижского саммита в нормандском формате «превзошли ожидания», но глобального прорыва не произошло. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Можно сказать, что переговоры, длившиеся в общей сложности более семи часов, разблокировали и перезапустили мирный процесс на Донбассе», — отметил Слуцкий.

Он назвал важным итогом подписание договоренностей об имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, обмен «всех на всех» до конца года, прекращение огня.

«Самое главное, на мой взгляд, подтверждение лидерами «нормандской четверки» приверженности Минским соглашениям. Альтернативы Минску-2 не должно быть, равно как нельзя допустить его взлома в угоду украинским националистам», — рассуждает парламентарий.

Слуцкий считает, что глобального прорыва не следовало ожидать.

«Естественно, глобального прорыва не произошло. Его и не могло быть. Президент Зеленский говорит о «ничьей». Но «чья» это или «ничья» покажет только ход дальнейшего урегулирования на Юго-Востоке Украины и наличие политической воли для разрешения конфликта у нового руководства в Киеве», — указал глава комитета.

Не менее значимый результат — продолжение диалога. Следующий саммит пройдёт в Берлине уже через четыре месяца. Это действительно реальные подвижки после более чем трехлетней «заморозки» нормандского формата, заключил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что «пока ничья».