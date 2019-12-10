Париж, , 08:54 — REGNUM Вопрос о контроле на границе в Донбассе является для Украины самым пригрышным пунктом Минских соглашений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.

«Самый большой проигрыш для Украины в «Минске» — это граница», — сказал Зеленский.

Он добавил, что вопрос о границе является самым сложным, на его обсуждение в Париже лидеры «нормандской четвёрки» потратили много времени. Никто не знает, как из ситуации выйти, подписание Минских соглашений оказалось неверным.

«Подписали, но неправильно», — заключил украинский президент.

Он отметил, что предложил создать подгруппу в контактной группе для работы только над вопросом поэтапного возвращение контроля над границей.

Зеленский признал, что обсуждался вопрос о прямых переговорах Киева и представителей Донбасса. Он заявил, что как президент не ведёт переговоры с руководством территорий, вышедших из-под контроля Киева.

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