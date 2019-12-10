Париж, , 08:58 — REGNUM Франция окажет гуманитарную помощь Северной Кореи. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на представителей Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

По их словам, 8 ноября правительство страны выделило на оказание гуманитарной помощи $111 000. Помощь будет оказана через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП ООН).

Известно, что в апреле текущего года Франция также оказала помощь КНДР через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

В 2019 году Франция оказала помощь КНДР на общую сумму $392 тыс., что является восьмым показателем. Первенство по оказанию помощи занимает Южная Корея ($9 млн), второе место у Швейцарии ($8,63 млн).

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