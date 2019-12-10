Тбилиси, , 08:57 — REGNUM Глава Пенсионного фонда Грузии Леван Сургуладзе, подавший в отставку, будет помогать запущенной им пенсионной реформе молитвой. Об этом 9 декабря рассказал журналистам грузинский премьер-министр Георгий Гахария, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Человек сказал, что хочет уйти, мы же не будем его заставлять работать?! Он пообещал нам, что будет молиться», — сказал глава правительства.

Он также подчеркнул, что пенсионная реформа для Грузии является «краеугольным камнем социальной стабильности», а Сургуладзе хорошо выполнял свою работу.

Как передавало ИА REGNUM, пенсионная реформа в Грузии была запущена в январе 2019 года. Она заключается в том, что работающее население и работодателей обязали с ежемесячного заработка работников отчислять по 2% на накопительную часть пенсии. Столько обещает добавлять государство.

Из программы могут выйти лица старше 40 лет. Этим правом к августу воспользовались почти 150 тыс. человек, еще 215 тыс. получили отказ, так как слишком поздно заявили о своем нежелании участвовать в этом.

Сургуладзе попросил его уволить с должности с 16 января 2020 года.

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