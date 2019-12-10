Москва, , 08:44 — REGNUM На саммите в «нормандском» формате достигнут максимальный результат, но есть сложности в интерпретации, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Результат есть, и на этом этапе он максимален: подтверждена действенность минских соглашений и вытекающих из них последующих договоренностей», — отметил Косачёв в Facebook.

При этом, указал сенатор, «явно сохраняются сложности с интерпретациями», например, с разведением войск на линии соприкосновения.

«Но детали будем узнавать позже, прежде всего по тому, как будут реализовываться договоренности», — рассуждает парламентарий.

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Косачёв отметил сложность позиции президента Украины Владимира Зеленского.

«Ему, наверное, сложнее договориться со своими радикалами, чем с Путиным. Но здесь, пожалуй, слово за Европой: если она проявит твердость и покажет, что не поддержит желающих воевать «до победного» и считающих Минские соглашения «капитуляцией», то протесты не станут массовыми», — отмечает сенатор.

И у Зеленского сохранятся возможности для движения вперед, к миру, ради чего его и выбрали президентом Украины, заключил Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что «пока ничья».

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