Париж, , 08:44 — REGNUM Действие закона об особом статусе Донбасса будет продлено на год. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четвёрки» в Париже.

«Этот закон есть, мы его продлим», — сказал Зеленский.

Он назвал продление действия закона «нормальным предложением» с учётом неизвестности ситуации через 5−10 лет. Легче сейчас продлить этот документ и позже внести «формулу Штайнмайера», наблюдая определенные шаги другой стороны к деэскалации, сказал он.

Глава Украины напомнил, что продлеваемый закон является временным. Он предусматривает, что положения об особом статусе Донбасса вступят в силу после проведения в регионе демократических выборов и вывода иностранных войск.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский после встречи в «нормандском формате» признал, что не способен контролировать прекращение огня в Донбассе.

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