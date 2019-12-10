Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2020 год, который согласовал Конгресс, запрещает покупку и развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. Об этом следует из текста документа.

«(Конгресс) запрещает покупку и размещение новых ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», — говорится в документе.

Вместе с тем отмечается, что необходим анализ альтернатив «этим новым ракетам», передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Перед этим Вашингтон бездоказательно обвинил Москву в нарушении данного договора.

Напомним также, что в сентябре президент РФ Владимир Путин направил странам блока НАТО письмо с предложением присоединиться к мораторию на размещение ракет малой и средней дальности, который был объявлен Москвой.

Читайте также: Келин: НАТО не воспользовалось саммитом для вопроса по мораторию на РСМД