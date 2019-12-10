Нур-Султан, , 08:33 — REGNUM Делегации сторон, которые принимают участие в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии, прибыли в Нур-Султан. Об этом 10 декабря заявил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, в настоящее время организаторы прорабатывают места проведения двусторонних и трехсторонних консультаций между участниками переговоров. Представитель внешнеполитического ведомства Казахстана уточнил, что Иорданию на переговорах будет представлять посол королевства в республике Юсеф Абдельгани.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 декабря в Нур-Султане пройдут переговоры по вопросу мирного урегулирования ситуации в Сирии. Во встрече примут участие представители стран гранатов: России, Ирана и Турции, а также представители правительства Сирии и вооруженной оппозиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Переговоры по Сирии в Казахстане: все стороны подтвердили участие