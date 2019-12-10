Тбилиси, , 08:36 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 декабря обратилась к участникам Парламентской ассамблеи Euronest с просьбой присоединиться к требованию освободить грузинского врача Важа Гаприндашвили, задержанного в Южной Осетии. Свою просьбу она высказала в приветственном слове прибывшим в Тбилиси делегатам.

«Прошел месяц, с тех пор, как незаконно задержан врач Важа Гаприндашвили. Деятельность врачей должна быть без границ», — сказала глава Грузии.

Она попросила участников ассамблеи присоединиться к обращению с требованием немедленно освободить Гаприндашвили и выразила надежду, что все присутствующие это сделают.

Как передавало ИА REGNUM, в ноябре гражданина Грузии Важи Гаприндашвили задержали в Южной Осетии за незаконное пересечение государственной границы. Мужчину, оказавшегося военным врачом, приговорили к двухмесячному тюремному заключению.

Напомним также, что Евронест является частью проекта «Восточное партнерство», целью которого обозначено сближение ряда стран бывшего СССР с Евросоюзом. Кроме ЕС в него входят Грузия, Украина, Азербайджан, Армения и Молдавия. 8 декабря сессия впервые проходит в Грузии.

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