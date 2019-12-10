Париж, , 08:32 — REGNUM Франция считает недопустимыми экстерриториальные меры США, касающиеся проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в опубликованном 10 декабря интервью ТАСС.

Он пояснил, что французская сторона настаивает на объективном применении правовых норм Евросоюза в отношении проекта, учитывая как преимущества газопровода для стран ЕС, так и интересы компании Engie, акциями которой владеет французское государство.

Париж, подчеркнул Ле Мэр, является принципиальным противником любых экстерриториальных мер, и не только в рамках проекта газопровода. Власти Франции сообщали свою позицию руководству США.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США рассматривают возможность введения ограничительных мер против европейских компаний — участников реализации проекта «Северный поток — 2».

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