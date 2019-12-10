Челябинск, , 08:23 — REGNUM В Челябинской области официально поменялся руководитель общественной приёмной Дмитрия Медведева. На этот пост назначена зам. секретаря областных единороссов Марина Поддубная, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Решение было принято 6 декабря. Его издал президиум генсовета этой политической структуры.

Ранее пост занимал Владимир Горнов. В отставку он ушёл добровольно. Как отмечает глава единороссов области Владимир Мякуш, поводом стало то, что он уходит в морскую экспедицию.