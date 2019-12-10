Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны, который вводит санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», что следует из опубликованного профильным комитетом палаты представителей документа.

Бюджет предполагает «защиту европейской энергетической безопасности» с помощью введения санкций против энергетических трубопроводов, которые строит Россия.

Документ обязал военное ведомство США отчитываться о предпринятых им шагах в сдерживании России и КНР и сообщать о мерах по «повышению издержек» разного рода для этих государств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские палата представителей и сенат согласовали оборонный бюджет, который в числе прочего предусматривает военную помощь Украине на сумму 300 млн долларов. После прохождения процедуры голосования документ будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

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