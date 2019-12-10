Вашингтон, 10 декабря 2019, 08:19 — REGNUM Лидеры агробизнеса из США планируют инвестировать в предприятие на территории Казахстана по переработке мяса, сообщили 10 декабря в пресс-службе премьер-министра республики.
Соответствующее соглашение было достигнуто в рамах рабочего визита председателя правительства Казахстана Аскара Мамина в США. Премьер-министр встретился с президентом компании Tyson Foods Н. Уайтом и председателем совета директоров Д. Тайсоном.
По итогам переговоров стороны подписали соглашение о реализации программы развития современной агро-мультипротеиновой индустрии в Казахстане. В рамках соглашения планируется построить мясоперерабатывающий комплекс производительностью 2 тыс. голов в сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, 12−13 декабря министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди посетит США с официальным визитом. Он планирует встретиться с госсекретарём США Майком Помпео.
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