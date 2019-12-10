Париж, , 08:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.

«Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья», — сказал Зеленский на пресс-конференции, добавив, что переговоры были «сложными».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 декабря, по итогам переговоров в Париже лидеры России, Германии, Франции и Украины выступили за внесение изменений в украинскую конституцию на основе формулы Штайнмайера. Отмечалось, что следующие переговоры в «нормандском формате» состоятся через четыре месяца.

Отметим, что после сообщений о том, что Зеленский «не сдал интересы» страны на переговорах в «нормандском формате», украинские активисты решили прекратить акцию «Стража на Банковой» в Киеве. Однако, пообещали они, контроль за действиями украинского лидера будет продолжен.

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