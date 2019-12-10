Париж, 10 декабря 2019, 08:08 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции проведет 11 декабря рабочее совещание международной группы по Ливану под сопредседательством Франции и Организации Объединенных Наций, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
Ожидается, что встреча позволит международному сообществу призвать к быстрому формированию эффективного и заслуживающего доверия правительства, которое принимает решения, необходимые для восстановления экономической ситуации, и отвечает чаяниям жителей Ливана.
«Необходимо указать условия и реформы, которые ожидают ливанские власти», — говорится в заявлении МИД Франции.
Во французском ведомстве подчеркнули, что Франция стоит рядом с Ливаном, чтобы обеспечить стабильность и безопасность страны, что крайне важно для региона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Франции призвал «сохранить единство Ливана» после отставки премьер-министра страны.
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