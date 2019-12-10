Челябинск, , 08:04 — REGNUM В Челябинской области единороссы обеспокоились продажей снюса школьникам и мерами по предотвращению такой торговли. Они созвали специальный круглый стол, на котором представили рекомендации по недопущению такого явления.

Участники круглого стола пришли к мнению, что решить проблему можно лишь комплексно. Для этого нужно просвещать детей и дома, и в школе. Между взрослыми и детьми нужно выстраивать доверительные отношения. Также на региональном и федеральном уровнях нужно ужесточить наказание за продажу жевательного табака несовершеннолетним, ввести блокировку сайтов, на которых рекламируется снюс, и т.д.

Рекомендации будут направлены в областное Заксобрание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области школьники имеют возможность свободно купить жевательный табак. Проблемой уже заинтересовалась прокуратура.

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