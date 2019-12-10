Дамаск, , 08:02 — REGNUM Военная и политическая поддержка со стороны России помогли восстановить законность и баланс сил в рамках конфликта в Сирии. Об этом 9 декабря заявил президент сирийской республики Башар Асад в интервью телеканалу Rai News 24.

Он отметил, что вмешательство США, Запада и Турции негативно отразилось на ситуации в республике. Асад добавил, что РФ по отношению к Сирии ведет себя предельно ясно и положительно, поддерживая суверенитет и целостность арабского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Башар Асад рассказал, что терпимое отношение сирийских властей к экстремистским группировкам, которое длилось несколько десятилетий, стало одной из причин войны в Сирии.

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