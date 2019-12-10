Хабаровск, , 07:51 — REGNUM Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова опровергла проведение обысков в её офисе в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий на предприятиях ГК «Торэкс», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В эфире регионального ГТРК «Дальневосточная» сенатор сообщила, что никаких обысков в её хабаровском офисе никогда не было. Более того, в сети были выложены кадры якобы с места обыска, но по данному адресу никакого офиса сенатора никогда не располагалось. Елена Грешнякова напомнила, что обыск у сенатора связан с определёнными процедурами, поскольку член Совета Федерации — лицо неприкосновенное и скрыть подобные процедуры невозможно.

Елена Грешнякова также добавила, что выдвигать какие-либо обвинения к лицам, снявшим фальшивый ролик и распространившим его в сети, она не намерена, предложив этим людям самостоятельно разбираться с собственной совестью и представлениями о порядочности.

Как сообщало ИА REGNUM, обыски прошли в офисах хабаровской ГК «Торэкс», крупнейшим активом которой является металлургический завод «Амурсталь». «Торэкс» связывают с семьёй и близким окружением губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — его супруга Лариса Стародубова владеет 25% акций. Ещё один совладелец «Торэкс» Николай Мистрюков, давний деловой партнёр губернатора, арестован и находится в московском СИЗО в связи с подозрением в давних убийствах. Ещё один совладелец компании, Павел Бальский в СМИ сообщил, что его фактически отстранили от управления предприятием, он требует замены гендиректора завода. Выемка документов прошла также в правительстве Хабаровского края. После обысков кредитующие банки приостановили финансирование «Амурстали». Завод на грани полной остановки, на улице могут оказаться, в общей сложности, 16 200 человек. Для спасения завода власти Хабаровского края создают залоговый фонд, в который намерены поместить краевого имущества на 130 млрд рублей.