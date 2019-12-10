Токио, , 07:38 — REGNUM Первый визит в Россию министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги пройдёт с 17 по 21 декабря. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-конференции 10 декабря.

Мотэги намерен обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым переговоры о мирном договоре между Россией и Японией.

До визита в Москву — с 12 по 17 декабря — Мотэги посетит Шри-Ланку и Испанию.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ноябре, на совещании руководителей внешнеполитических ведомств стран G20, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении в ближайшее время посетить Москву и, в числе прочих, обсудить вопросы мирного договора с Россией.

Напомним, отношения между Россией и Японией не урегулированы с прошлого века в связи с претензиями Японии на южную часть Курильских островов, которые Россия не признаёт.

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