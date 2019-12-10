Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Оборонный бюджет, согласованный Конгрессом США, запретил передачу Турецкой Республике новейших истребителей F-35, говорится в опубликованном профильным комитетом палаты представителей документе.

В документе отмечено, что покупка Турцией у России систем ПВО С-400 — сделка, подпадающую под закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), в результате чего президент США Дональд Трамп обязан ввести санкции.

Поставки новейших систем С-400, начатые в середине июля, спровоцировали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. США настаивали на отказе Турцией от контракта и приобретении американских комплексов Patriot, угрожая отменой продажи самолётов F-35, а также введением санкций в соответствии с CAATSA. Турецкие власти на уступки не пошли.

Согласованному оборонному бюджету ещё предстоит утверждение. После одобрения документ будет передан на подпись Трампу.

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