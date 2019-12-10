Дамаск, , 07:34 — REGNUM Проблема сирийских беженцев, с наплывом которых столкнулся Евросоюз, связана с поддержкой европейскими странами террористов в Сирии. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад в интервью итальянскому телеканалу Rai News 24.

По мнению Асада, в возникновении этой проблемы виновата не только Европа, но и США и Турция. При этом президент отметил, что главной силой в хаотизации в Сирии все-таки является Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может открыть свою границу, чтобы сирийские беженцы могли добираться до стран Евросоюза. Он объяснил этот шаг тем, что турецкое государство уже не способно в одиночку справляться с сотнями тысяч беженцев.

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