Оренбург, , 07:31 — REGNUM В Оренбурге с 10 декабря обязанности главы муниципалитета города исполняет первый заместитель градоначальника Владимир Ильиных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации.

Напомним, 9 декабря в мэрии заявили о том, что мэр Дмитрий Кулагин подал в отставку. Стоит отметить, что он возглавлял город менее года — с 20 декабря 2018 года.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в пресс-службе Оренбургского горсовета, вопрос о сложении полномочий главы города депутаты рассмотрят 24 декабря.

После того как отставка Кулагина будет принята, в городе объявят конкурс на должность мэра. Добавим, что разговоры об отставке Дмитрия Кулагина ходили давно, на его место прочили Владимира Ильиных — уроженца Свердловской области.

Ильиных назначен на пост первого вице-мэра со 2 декабря 2019 года. Местные эксперты отмечают, что конкурс на пост главы города, скорее всего, объявят после Нового года. Именно Владимир Ильиных будет ключевым претендентом.

Читайте также: В Оренбурге мэра-оренбуржца сменит варяг?