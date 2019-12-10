Москва, , 07:14 — REGNUM На саммите «нормандской четверки» в Париже удалось вернуться к диалогу между Россией и Украиной, сорванному ранее украинским экс-президентом Петром Порошенко, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Саммит в Париже был важен, поскольку позволил вернуть в деловое русло отношения между главами России и Украины. Отсутствие таких отношений по вине Порошенко закрывало все возможности для диалога», — заявил российский сенатор.

Пушков также отметил, что благодаря усилиям президента Франции Эммануэля Макрона Париж стал «играть более весомую роль» в политике Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Париже состоялись переговоры лидеров стран «нормандской четверки». По итогам переговоров участники выразили приверженность исполнению Минских соглашений. Кроме того, на полях саммита прошли переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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