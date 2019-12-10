Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Палата представителей и Сенат Конгресса США объявили, что согласован оборонный бюджет страны на 2020 год, документ опубликован профильным комитетом Палаты представителей.

Военный бюджет США составит 738 млрд долларов.

В числе прочего он включает расходы на помощь Украине в размере 300 млн долларов. Эти деньги будут выделены в рамках реализации программы по оказанию содействия Киеву в сфере безопасности.

Проект бюджета планируется принять до начала 2020 года.