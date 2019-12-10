Пхеньян, , 06:56 — REGNUM КНДР в процессе испытаний на космодроме Сохэ провела два огневых испытания двигателя для ракеты нового вида, запуск возможен ещё до католического Рождества, сообщает южнокорейская газета «Чунан ильбо».

Газета, ссылаясь на источник в военной разведке, сообщила, что Северная Корея провела как минимум два разных огневых испытания. Это может означать, что готовится запуск ракет разной дальности.

Издание сообщает, что в начале 2019 года КНДР провела ремонт космодрома Сохэ и, по-видимому, готовит запуск искусственного спутника. Незадолго до испытаний глава американского департамента МИД КНДР Ли Тхэ Сон заявил, что «США получат подарок на Рождество». Технологии для вывода спутников на орбиту очень схожи с технологиями строительства баллистических ракет, поэтому Совбез ООН запретил КНДР космические запуски.

Огневые испытания ракетных двигателей позволяют предположить возможность испытаний межконтинентальной баллистической ракеты после запуска космической ракеты-носителя.

Последнее время северокорейские власти всё чаще напоминают, что к 2020 году истекает срок предоставления США новых предложений. Как считает МИД КНДР, Пхеньян уже достаточно шёл навстречу Вашингтону.

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