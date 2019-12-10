Дамаск, , 06:44 — REGNUM Войска Сирии открыли огонь по турецким военнослужащим в приграничном районе Телль-Тамер в сирийской провинции Хасеке, сообщает телеканал El Ekbariya.

По его данным, столкновение идет возле населенных пунктов Лейлан, Умм-эль-Хейр и Эль-Кузейлия. О потерях, а также причинах боевого столкновения между сирийскими и турецкими войсками сведений не приводится.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условия вывода турецких войск с территории Сирии. По его словам, военная операция будет продолжаться, пока сирийский народ не скажет: «Спасибо, вы уже можете уходить».

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