Дамаск, , 06:50 — REGNUM Умеренное отношение сирийских властей к экстремистским группировкам привело к войне в Сирии. Об этом 9 декабря заявил президент арабской республики Башар Асад в интервью итальянскому телеканалу Rai24.

По словам Асада, политика терпимости к экстремистам в Сирии длилась десятилетиями, еще с 1960-х годов. Второй причиной военного конфликта, по мнению президента, стало нахождение на свободе на территории Сирии более 50 тысяч преступников, которые видели в сирийском государстве естественную угрозу.

Как сообщало ИА REGNUM, Башар Асад заявил о сомнении в том, что лидер террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции США.

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