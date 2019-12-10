Париж, , 06:24 — REGNUM Отсутствие возможности контролировать прекращение огня в Донбассе констатировал 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате».

«Я, честно говоря, пока не знаю, как контролировать эту ситуацию. Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих 5,5−6 лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось», — заявил он.

Единственным утешением, по его словам, может служить то, что лидеры стран, принимавшие участие в саммите (кроме Украины, это Россия, Германия и Франция), согласились относиться к вопросу прекращения огня «серьезно».

Зеленский добавил, что рассчитывает на поддержку всех участников «нормандского формата», направленную на достижение полного режима тишины до конца года.

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