Джакарта, , 06:24 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо допустил введение в стране смертной казни за коррупцию, если этого захочет народ. Об этом 10 декабря сообщает газета The Jakarta Post.

О своих взглядах на борьбу с коррупцией в стране Видодо рассказал студентам и журналистам на встрече, посвященной международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря.

«Если будет воля народа внести [смертную казнь] в уголовный кодекс [или] закон о коррупции, это можно реализовать», — ответил Видодо на вопрос студента об отсутствии в стране смертной казни в отношении коррумпированных чиновников.

Президент подчеркнул, что на самом деле по закону от 2001 года смертные приговоры за коррупцию в стране возможны, но только во время стихийных бедствий или других опасных для страны ситуациях, например экономических или валютных кризисов.

Напомним, что Индонезия входит в число стран, в которых сохраняется смертная казнь за преступления, связанные с наркотиками, убийствами и терроризм. При администрации Видодо в Индонезии казнили 18 заключенных, в том числе иностранных граждан, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, что вызвало международные протесты и призывы правозащитников отменить в стране смертную казнь.

Как сообщало ИА REGNUM, Видодо отклонил идею о допустимости в Индонезии третьего президентского срока, что вызвало положительную реакцию в обществе.

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