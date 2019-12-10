Вашингтон, , 06:21 — REGNUM Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне состоится 10 декабря в 14:30 по местному времени (22:30 по московскому). Об этом свидетельствует расписание американского президента.

«В 14:30 президент встретится с министром иностранных дел Российской Федерации. Овальный кабинет, закрыто для прессы», — записано в расписании.

Продолжительность переговоров Лаврова и Трампа пока не известна.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Глава американского Госдепа отметил, что проходящие в этот день слушания по импичменту президенту США Дональду Трампу в Конгрессе не должны помешать переговорам.

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