Киев, , 06:05 — REGNUM Украинские активисты решили прекратить акцию «Стража на Банковой» после получения сообщений о том, что президент Украины Владимир Зеленский «не сдал интересы» страны на переговорах в «нормандском формате». Об этом 10 октября сообщил журналистам бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин.

«Мы услышали, что президент не сдал национальные интересы, поэтому мы можем расходиться», — сказал он.

На своей странице в Facebook Лапин написал, что «Кремлю не удалось заставить Украину быстро сдаться», а у Зеленского получилось «перетянуть» на свою сторону канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эмануэля Макрона.

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Вместе с тем, пообещал лидер активистов, контроль за действиями Зеленского будет продолжен и следующая акция состоится в день рассмотрения Верховной радой законопроекта об «особом статусе» Донбасса. Напомним, Киев отказался от принятия нового закона и планирует продлить действие старого, принятого при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

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